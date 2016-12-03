صيدلي فرنسي: أوراق شجر الكافور يعالج التهاب الشعب الهوائية

قال الدكتور الصيدلي الفرنسي بول ستفاني إن أوراق وزيت أشجار الكافور – المنتشرة منها أكثر من 600 نوع في جنوب أوروبا خاصة في أسبانيا والبرتغال، إضافة إلى مصر – تساعد في علاج التهاب الشعب الهوائية وطرد البلغم، إلى جانب تهدئة السعال، والالتهابات البولية الفطرية والجيوب الأنفية.

وينصح الصيدلي الفرنسي، بضرورة استخدام زيت شجرة الكافور عن طريق وضع 10 نقاط في مياه مغلية ليتم استنشاقه لمدة 10 دقائق، مما يساعد على شفاء الجهاز التنفسي، كما تعمل نقطة إلى نقطتين مع العسل 3 أو أربع مرات في اليوم لعلاج التهابات الحلق.

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