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مجدى العجاتى: تعديلات "التظاهر" عقب نشر حكم "الدستورية" بالجريدة الرسمية

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مجدى العجاتى: تعديلات "التظاهر" عقب نشر حكم "الدستورية" بالجريدة الرسمية مجدى العجاتى: تعديلات "التظاهر" عقب نشر حكم "الدستورية" بالجريدة الرسمية

>كتب - نورا فخرى

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن ستتقدم بتعديلاتها على قانون تنظيم التظاهر السلمى إلى مجلس النواب عقب نشر حكم المحكمة الدستورية فى الجريدة الرسمية، وذلك لتنفيذ ما قضت به المحكمة بخصوص المادة 10.

وأضاف العجاتى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيعرض على الحكومة إجراء تعديلات على بعض المواد الأخرى غير المادة 10 وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، من إجراء دراسة على كافة نصوص قانون التظاهر، بما يؤكد إقامة التوازن بين الحق فى التظاهر وضمان عدم الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة أو أعمال عنف. 

وتابع العجاتى: أن "التعديل المتوقع إدخاله على المادة 10 سيقضى بإلغاء سلطة وزير الداخلية فى منع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان أخر أو تغير مسارها، حال وجود دلائل على ما يهدد الأمن والسلم العام، على أن يتم البحث عن وسيلة أخرى بنقل هذه السلطة فى الحالات السالفة الذكر إلى القضاء.

وأشار العجاتى إلى أن ذلك يتم من خلال تقديم "الداخلية" طلب مسبب إلى المحكمة المختصة بمنع أو نقل أو إرجاء المظاهرة، وللقاضى أن يصدر حكمه بالرفض أو القبول، ويحق للداخلية أو منظمى المظاهرة التظلم، لافتًا إلى أن النص المقترح سيتضمن أهمية أن تنظر هذه القضايا بصفه عاجلة، مؤكدًا على حرص الحكومة الكامل تنفيذ حكم الدستورية العليا فور نشره بالجريدة الرسمية.


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