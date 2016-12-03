الصين تحتج لدى الولايات المتحدة بسبب محادثة بين «ترامب» ورئيسة تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة للولايات المتحدة اعتراضا على قيام الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بمكالمة هاتفية مع رئيسة تايوان تساى اينغ-وين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنج شوانج، إن بلاده أجرت اتصالا رسميا مع الولايات المتحدة وحثتها على الالتزام بتعهدها فيما يتعلق بسياسة “الصين الواحدة”.

وشدد قنغ على حقيقة أنه لا يوجد في العالم غير صين واحدة وأن تايوان “هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية” وأن حكومة الصين الشعبية هي الممثل الشرعي الوحيد للصين.

وقال إن هذه الحقائق يدركها الجميع ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي.. مؤكدا أن سياسة “الصين الواحدة” هي الأساس للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كان وزير الخارجية الصيني وانغ يي تطرق إلى موضوع الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ترامب ورئيسة تايوان أمس الخميس وقال إنه لن يؤثر على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وأضاف في تصريح مقتضب أدلى به في وقت سابق اليوم بعد حضوره افتتاح ندوة حول الوضع الدولي والسياسة الخارجية الصينية، أن سياسة “الصين الواحدة” هي الأساس السياسي للنمو الصحي والسليم للعلاقات بين بكين وواشنطن وان هذه المكالمة الهاتفية الواحدة لن تغير السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه الصين منذ أعوام طويلة.

أ ش أ