البرازيل تستقبل نعوش ضحايا طائرة فريق شابكوينسي

كرم الرئيس البرازيلي ميشيل تامر ضحايا طائرة فريق كرة القدم البرازيلي يوم السبت بينما حمل أفراد من سلاح الجو 50 نعشا نقلوا جوا من كولومبيا موقع تحطم الطائرة قبل أيام في كارثة راح ضحيتها 71 شخصا وقضت على الفريق تماما.

وبحسب رويترز خرج أبناء بلدة شابيكو البرازيلية لاستقبال نعوش الضحايا حيث اكتست مباني البلدة باللون الأخضر وهو لون قمصان لاعبي فريق شابكوينسي المنكوب لكرة القدم وغمرت شوارعها مياه الأمطار.

وأصاب الحادث الذي وقع مساء يوم الاثنين مشجعي كرة القدم في العالم بصدمة وأغرق البرازيل المولعة باللعبة في حالة حزن وحداد.

وكانت الطائرة المستأجرة وتديرها شركة لاميا البوليفية أرسلت إشارة باللاسلكي تفيد أن الوقود بدأ ينفد قبل أن تصطدم بتل خارج مدينة ميديين الكولومبية.

ولم ينج من الحادث سوى ستة أشخاص بينهم ثلاثة من لاعبي فريق شابكوينسي الذي كان في طريقه لخوض مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي في نهائي بطولة كأس سودأمريكانا لكرة القدم في مواجهة أتليتيكو ناسيونال الكولومبي. وكانت هذه ستصبح أكبر مباراة يخوضها الفريق في تاريخه.