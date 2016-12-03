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الموافقة علي انطلاق مهرجان البالون الطائر ١٤ ديسمبر بالأقصر بعد تنفيذ الاشتراطات

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الموافقة علي انطلاق مهرجان البالون الطائر ١٤ ديسمبر بالأقصر بعد تنفيذ الاشتراطات الموافقة علي انطلاق مهرجان البالون الطائر ١٤ ديسمبر بالأقصر بعد تنفيذ الاشتراطات

وافقت سلطة الطيران المدنى على اقامة مهرجان البالون الطائر ١٤ ديسمبر الجاري بالاقصر ، والذى يشارك فيه متسابقين من عدة دول ، جاء ذلك بعد أن تم تأجيله لاجل غير مسمى من قبل وزارة الطيران المدني ، لعدم أستيفاء نادى الطيران المصرى الجهة المنظمة لمتطلبات السلامة الجوية التى وضعتها السلطة .

صرحت مصادر بالطيران المدنى انه عقب سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين ، تعهد نادى الطيران بأستيفاء كافة متطلبات السلامة الجوية قبل انطلاق المهرجان بأربعه ايام ، والممثلة فى إجازات الطيارين ، وشهادات صلاحية البالون ، وشهادات التسجيل وشهادات المحطة اللاسلكية ، وتسليم صور جوازات المشاركين للحصول على الموافقات الامنة ، ومحاضر التنسيق مع الحماية المدنية وشرطة السياحة والأسعاف ، وخطة الطوارئ والمخطط اليومى للطيران ، وتدبير محطة الارصاد بالتنسيق مع هيئة الأرصاد ، وشهادات التأمين متضمنة شهادات التأمين على الطرف الثالث .

واضافت المصادر انه لم يكن هناك اى تعنت من جانب سلطة لطيران المدنى ، بل قدم شريف فتحى وزير الطيران كافة التسهيلات لمنظمى المهرجان لأخراجه بصورة لائقة ، بما يتلأئم مع السمعه الدولية لمصر ، وهدفه الترويج السياحى للأقصر ، وقالت المصادر ان الجهة المنظمة تعهدت بتقديم وأستيفاء كافة المتطلبات قبل المهرجان باربعة ايام ، ولذلك تم منحها الموافقة .

الجدير بالذكر ان المهرجان كان من المقر انطلاقة يوم ٩ ديسمبر ، ولكن تم تأجيلة بناء على قرار لجنة فنية وقانونية ومالية برئاسة المهندس هانى العدوى رئيس سلطة الطيران المدنى ، لعدم استيفاء الجهة المنظمة لكافة المتطلبات الامنية والفنية الخاصة بالسلامة الجوية ، وأن الوقت غير كافى لأستيفاء هذة المتطلبات بالشكل الصحيح الامن ، وبناء على تدخل وزير الطيران حرصا على البعد السياحى للمهرجان ، تم تقريب وجهات النظر بين الطرفين ، وتعهدت الجهة المنظمة بالالتزام بكافة المتطلبات وتسليمها قبل موعد انطلاقة بأربعة ايام .

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