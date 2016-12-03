الموافقة علي انطلاق مهرجان البالون الطائر ١٤ ديسمبر بالأقصر بعد تنفيذ الاشتراطات

وافقت سلطة الطيران المدنى على اقامة مهرجان البالون الطائر ١٤ ديسمبر الجاري بالاقصر ، والذى يشارك فيه متسابقين من عدة دول ، جاء ذلك بعد أن تم تأجيله لاجل غير مسمى من قبل وزارة الطيران المدني ، لعدم أستيفاء نادى الطيران المصرى الجهة المنظمة لمتطلبات السلامة الجوية التى وضعتها السلطة .

صرحت مصادر بالطيران المدنى انه عقب سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين ، تعهد نادى الطيران بأستيفاء كافة متطلبات السلامة الجوية قبل انطلاق المهرجان بأربعه ايام ، والممثلة فى إجازات الطيارين ، وشهادات صلاحية البالون ، وشهادات التسجيل وشهادات المحطة اللاسلكية ، وتسليم صور جوازات المشاركين للحصول على الموافقات الامنة ، ومحاضر التنسيق مع الحماية المدنية وشرطة السياحة والأسعاف ، وخطة الطوارئ والمخطط اليومى للطيران ، وتدبير محطة الارصاد بالتنسيق مع هيئة الأرصاد ، وشهادات التأمين متضمنة شهادات التأمين على الطرف الثالث .

واضافت المصادر انه لم يكن هناك اى تعنت من جانب سلطة لطيران المدنى ، بل قدم شريف فتحى وزير الطيران كافة التسهيلات لمنظمى المهرجان لأخراجه بصورة لائقة ، بما يتلأئم مع السمعه الدولية لمصر ، وهدفه الترويج السياحى للأقصر ، وقالت المصادر ان الجهة المنظمة تعهدت بتقديم وأستيفاء كافة المتطلبات قبل المهرجان باربعة ايام ، ولذلك تم منحها الموافقة .

الجدير بالذكر ان المهرجان كان من المقر انطلاقة يوم ٩ ديسمبر ، ولكن تم تأجيلة بناء على قرار لجنة فنية وقانونية ومالية برئاسة المهندس هانى العدوى رئيس سلطة الطيران المدنى ، لعدم استيفاء الجهة المنظمة لكافة المتطلبات الامنية والفنية الخاصة بالسلامة الجوية ، وأن الوقت غير كافى لأستيفاء هذة المتطلبات بالشكل الصحيح الامن ، وبناء على تدخل وزير الطيران حرصا على البعد السياحى للمهرجان ، تم تقريب وجهات النظر بين الطرفين ، وتعهدت الجهة المنظمة بالالتزام بكافة المتطلبات وتسليمها قبل موعد انطلاقة بأربعة ايام .