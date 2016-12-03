النيابة تأمر بإخلاء سبيل منى مينا بكفالة بسبب تصريحات “السرنجة”

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، اخلاء سبيل الدكتورة منى مينا الامين العام لنقابة الاطباء، بكفالة 100 جنيه، حول اتهامها اتهامها بتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين، ونشر الفزع والرعب بين المواطنين، بعد تصريحها بأن أحد الأطباء أخبرها بوجود تعليمات من وزارة الصحة باستخدام الحقن (السرنجات) أكثر من مرة، المقيد برقم 5567 لسنة 2016 .

وكانت الدكتورة منى مينا الامين العام لنقابة الاطباء وصلت صباح اليوم لمقر النائب العام بالرحاب للتحقيق معها ف البلاغات المقدمة من وزارة الصحة بسبب تصريحات السرنجة.

وتضامن عشرات النشطاء السياسيين والأطباء مع مينا والذين تواجدوا أمام المقر منذ صباح اليوم.