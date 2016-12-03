أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

النيابة تأمر بإخلاء سبيل منى مينا بكفالة بسبب تصريحات “السرنجة”

Google+ Print
النيابة تأمر بإخلاء سبيل منى مينا بكفالة بسبب تصريحات “السرنجة” النيابة تأمر بإخلاء سبيل منى مينا بكفالة بسبب تصريحات “السرنجة”

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، اخلاء سبيل الدكتورة منى مينا الامين العام لنقابة الاطباء، بكفالة 100 جنيه، حول اتهامها اتهامها بتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين، ونشر الفزع والرعب بين المواطنين، بعد تصريحها بأن أحد الأطباء أخبرها بوجود تعليمات من وزارة الصحة باستخدام الحقن (السرنجات) أكثر من مرة، المقيد برقم 5567 لسنة 2016 .

وكانت الدكتورة منى مينا الامين العام لنقابة الاطباء وصلت صباح اليوم لمقر النائب العام بالرحاب للتحقيق معها ف البلاغات المقدمة من وزارة الصحة بسبب تصريحات السرنجة.

وتضامن عشرات النشطاء السياسيين والأطباء مع مينا والذين تواجدوا أمام المقر منذ صباح اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا