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بالصور.. "مستقبل وطن بالقليوبية" يكرم أبطال مصر من ذوى الاحتياجات الخاصة

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بالصور.. "مستقبل وطن بالقليوبية" يكرم أبطال مصر من ذوى الاحتياجات الخاصة بالصور.. "مستقبل وطن بالقليوبية" يكرم أبطال مصر من ذوى الاحتياجات الخاصة

>القليوبية – محمد قاسم - أمين صالح

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية برئاسة عمرو درويش أمين المحافظة فاعلية كبرى للاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة اليوم السبت، بقاعة الماسة بكفر الجزار بمدينة بنها محافظة القليوبية.

بدأ الحزب فعاليات احتفالية اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة بعزف النشيد الوطنى وقراءة آيات من القرآن الكريم إلى جانب الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة .

حضر الاحتفالية المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن وعمرو درويش رئيس لجنة الحزب بالقليوبية والنواب فايزة محمود وسامح حبيب والدكتور نضال السعيد أعضاء مجلس النواب عن الحزب والنائب محمد سليم القيادى بائتلاف دعم مصر و الدكتورة جيهان فؤاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية وأحمد سوى رئيس الاتحاد الوطنى للنقابات المصرية وحشد كبير من أعضاء الحزب بالأمانات الفرعية.

وتضمنت الاحتفالية تكريم أبطال مصر من ذوى الاحتياجات الخاصة والحاصلين على ميداليات فى بطولة الألعاب البارالمبية الأخيرة والتى أقيمت بريودى جانيرو فى البرازيل.

وقال عمرو درويش أمين حزب مستقبل وطن بالقليوبية: إن الاحتفالية تأتى فى إطار تحركات الحزب الجادة بهدف خلق مزيد من التكاتف بين كافة فئات المجتمع، مؤكدا فى كلمته أن حزب مستقبل وطن أصبح موجودا فى كل ركن من أركان المحافظة واعدكم أن يكون فى كل القرى والنجوع خلال الفترة المقبلة لتحقيق الهدف المنشود وهو تقديم الخدمات للمواطنين وخدمة الوطن.

وأعلن أمين عام القليوبية تدشين أمانة الحزب الجديدة لكافة الأمانات "هيئة المكتب" مؤكدا أنها تتضمن عددا من الكوادر والشخصيات التى ستسهم فى العمل العام وسيكون لها تأثير كبير فى الشارع خلال الفترة المقبلة.

 

 

 

 

 

 


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