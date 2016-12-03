حبس هانى مكرم عبيد 6 سنوات لاتهامه بالنصب على المواطنين

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار أحمد سمير، رجل الأعمال هانى مكرم عبيد صاحب الشركة العربية للاستثمار السياحى بالحبس 6 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه فى دعوتين منفصلتين، كما عاقبت آخر بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 ألاف جنيه، لاتهامهما بالنصب على المواطنين.

وجاء الحكم على هانى مكرم عبيد فى الدعوى رقم "16790" بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، فيما شملت الدعوي رقم "12399" لسنة 2016 هانى مكرم عبيد وجوزيف صاموئيل باسيلى، وقضت فيها المحكمة بحبسهما 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما.

وكان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات ضد صاحب الشركة العربية للاستثمار السياحى، بتهمه النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه على الأقل، كمقدم للحصول على وحدات سكنية "شاليهات" بمنطقة الساحل الشمالى، وبالاستعلام عن عنوانها تبينّ أنه بالعقار رقم 4 شارع عبد العظيم راشد بحى العجوزة، وتروج لبناء شاليهات تحت اسم "لاجولى لاروج"، بالكليو 58 طريق الساحل الشمالى إلا إن الشركة لم تقم بتسليم الشاليهات إليهم.