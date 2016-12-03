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الاتحاد يتعادل سلبيا مع سموحة

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الاتحاد يتعادل سلبيا مع سموحة الاتحاد يتعادل سلبيا مع سموحة

>كتب هيثم عويس

تعادل فريقا سموحة والاتحاد السكندرى "سلبيا"، فى المباراة، التى جرت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب ضمن فعاليات الأسبوع الثالث عشر للدورى.

 

جاءت المباراة متوسطة المستوى من كلا الفريقين وظهر عليها الحذر والخوف من جانب الفريقين ولم تسنح إلا هجمات قليلة على المرميين كانت أخطرها فى الدقيقة 86 من عمر اللقاء عندما وضع خالد قمر كرة قوية برأسه ارتدت من العارضة.

 

بذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 26 نقطة ومازال فى المركز الثالث بجدول الدورى، بينما ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 18 نقطة فى المركز الثامن.

 


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