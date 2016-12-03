قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين في الكلية الحربية

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية دفعة يناير 2017 والتى تشمل الدفعات (110) أطباء و (75) مهندسين و(63) مختلط والدفعة (105) رئيسات تمريض ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية للإعلان عن شروط القبول .

وبحسب بيان للمتحدث العسكري أشار مدير الكلية الحربية أن التخصصـات من الأطباء ورئيسات تمريض تخصصات طب بشرى ذكور الحاصلين على درجات ” البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه ” ويمكن للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه الترشيح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة على أن يكونوا من التخصصات “الميكرو بيولوجى، النساء، التشريح ، الباثولوجيا ، الكيمياء الحيوية، الفارماكولوجى، الباطنة، الجراحة ، الصحة العامة وطب المجتمع، الأطفال “، وبالنسبة لرئيسات التمريض إناث الحاصلات على درجة البكالوريوس، والصيادلة ذكور / إناث الحاصلين والحاصلات على درجة البكالوريوس ، وطب أسنان ذكور الحاصلين على درجات ” البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه ” ، ويشترط لدفعة الأطباء أن يكون المتقدم قد أمضى فترة الإمتياز وأن يكون حاصلاً على تقدير جيـد فأعلـى للأطباء البشريين والأسنان ومقبول فأعلى بالنسبة للصيادلة والبيطرى والتمريض إناث، على أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل عام 2016 والسنوات السابقة له على أن لا يزيد سن المتقدم فى الأول من يناير2017 بالنسبة للأطباء البشريين الحاصلين على درجة البكالوريوس عن (30) سنة ، والحاصلين على درجة الماجستير عن (34) سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن (38) سنة ، وبالنسبة للأطباء البيطريين الحاصلين على درجة البكالوريوس لايزيد السن عن (28) عام ، و(26) عام لخريجات كليات التمريض للإناث.

أما بالنسبة للدفعة (75) مهندسين فتشمل تخصصات هندسة بحرية ( بناء سفن ) وهندسة مدنى والهندسة الكميائية والحواسب وميكانيكا إنتاج وميكانيكا سيارات وكهرباء قوى وإتصالات / إلكترونيات وميكانيكا قوى وهندسة طيران وهندسة عمارة ، ويشترط أن يكون المتقدم من الذكور فقط الحاصلين على المؤهل عام 2016 وما قبلها على أن لا يزيد السن فى الأول من يناير 2017 عن (26) سنة بتقدير مقبول فأعلى على أن يتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الدرجة العلمية أولا ثم درجات النجاح فى باقى إختبارات القبول .

أما بالنسبة للتخصصات الأخرى المطلوبة من خريجى الجامعات المصرية من الإناث فتشمل العلاج الطبيعى وأداب علم النفس وأداب علم الإجتماع ويفضل أن تكون الإناث من الضابطات المكلفات بالقوات المسلحة .

وكذلك من خريجى الجامعات المصرية من الذكور فقط فى تخصصات التجارة (محاسبة) وعلوم الحواسب وتكنولوجيا المعلومات وعلوم ميكروبولوجى وكمياء تحليلية ومزدوجة وعلوم حيوان وعلوم الجولوجيا والبيولوجى وعلوم فيزياء وكيمياء حيوية وكيمياء خاصة ، واللغات إنجليزى وألمانى وتركى وإيطالى وفرنسى وروسى وأسبانى وعبرى ويونانى وصينى وكورى وفارسى ويابانى وأداب علم نفس وأداب إجتماع وتربية رياضية والإعلام والصحافة والزراعة والعلاج الطبيعى والحقوق ، على أن يكون المتقدمين من الذكور الحاصلين على المؤهل عن عام 2016م والسنة السابقة لها فقط بتقدير جيد فأعلى على أن لا يزيد السن فى الأول من يناير 2016 عن (26) سنة ، ويسمح لتخصص الكيمياء التحليلية الحاصلين على الماجيستير على ألا يزيد السن عن (34) سنة ، وبالنسبة لتخصص العلاج الطبيعى فيسمح للحاصلين والحاصلات على المؤهل لعام 2014 التقدم لهذه الدفعة على أن يكونوا قد أمضوا فترة الإمتياز .

علما بأنه سيتم قبول الطلبة بالدرجة العلمية المطلوبة ومعاملتهم وتعيينهم بعد التخرج بنفس الدرجة حتى فى حالة حصول الطالب على درجة علمية أعلى ، حيث تقبل جميع التخصصات بدرجة علمية البكالوريوس أو الليسانس عدا تخصصات الطب البشري وطب الأسنان فيسمح قبول الطالب بدرجة علمية أعلى “الماجستير / الدكتوراه ” وفى تخصص الكيمياء التحليلية من الحاصلين على درجة الماجستير شرط إحضار ما يفيد ذلك أثناء تقديم الأوراق .

وفيشترط فى جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين ، وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى أو متقدم أحد منهم للحصول عى جنسية أجنبية ، وألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون حسن السير والسلوك ، وألا يكون قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد عسكرى أو مدرسة عسكرية ، وأن لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، على أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ، وأن يجتاز جميع الإختبارات والفحوصات الطبية والبدنية التى يحددها مكتب تنسيق القبول وفقاً للمستويات المقررة ، وأن يجتاز إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع (7,5) متر بدون تردد وللمرة الأولى , ولايجوز إعادة الكشف على الطالب فى نفس الدفعة المتقدم لها فى حالة عدم اللياقة الطبية ، ألا يقل الطول عن 170 سم للذكور و155 سم للإناث ويسمح للضباط الإحتياط والمكلفين وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط .

علما بأن مدة الدراسة تستمر لمدة ستة أشهر بالكلية الحربية لجميع التخصصات ، وسيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 7/ 12 /2016 ، ولمعرفة كافة التعليمات والشروط الخاصة بالإلتحاق ، يتم الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الدفاع والصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة.