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الحرف اليدوية: 15 مليون جنيه مبيعات المعرض الدولي الأول للحرف

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الحرف اليدوية: 15 مليون جنيه مبيعات المعرض الدولي الأول للحرف الحرف اليدوية: 15 مليون جنيه مبيعات المعرض الدولي الأول للحرف

أرشيفية

قال مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إلى أن الغرفة شاركت في المعرض الدولي الأول للحرف اليدوية بـ 150 شركة، حيث حققت مبيعات بنحو 15 مليون جنيه على مدار أيام انعقاد المعرض ، بالإضافة إلى إلى الأتفاق علي عقود تصدرية بـ 5 مليون دولار.

وأضاف عمران، إلى أن الصناعات اليدوية كانت لها المشاركة الأولي بالمعرض، إلا أن الغرفةوبالتنسيق مع المجلس التصديرى للصناعات اليدوية ستعمل علي إقامة المعرض سنويًا.

ولفت عمران، إلى أنه من المقرر دعوة بعض الدول الاوربية والافريقية للمشاركة بالمعرض خلال العام القادم، لافتا إلى أنة تم إرسال خطابات رسمية لبعض الدول فى هذا الشان، والذي من المقرر التدهيز له خلال شهر مارس من العام المقبل.

واوضح عمران، أن المغرض شهد اقبالًا كبيرًا غير متوقع، مشيرًا إلى توقعات أن يزيد حجم الاقبال خلال العام المقبل، حيث لن يقتصر الحضور المحلى بالمعرض بل سيكون هناك حضور دولى ، حيث من المقرر ان يزيد عدد العارضين لـ600 عارض العام المقبل.

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