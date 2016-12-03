مقتل 7 من تنظيم موالٍ لـ«داعش» في اشتباكات مع قوات حكومية صومالية

قال جنود متحالفون مع الحكومة الصومالية إنهم قتلوا سبعة متمردين من فصيل موال لداعش في اشتباك في شمال الصومال يوم السبت.

وهؤلاء الجنود من إقليم بلاد بنط شبه المستقل. وهم جزء من قوة توجهت إلى بلدة قندلا الساحلية التي كانت تحت سيطرة المتمردين منذ نوفمبر .

وتعرضت قوات بلاد بنط للهجوم في قرية باشاشين الواقعة على بعد 34 كيلومترا من قندلا.

وقال الكابتن محمد سعيد قائد وحدة بلاد بنط العسكرية لرويترز عبر هاتف بواسطة قمر صناعي من موقع الحادث “قتلنا سبعة من أعضاء تنظيم داعش وأخذنا أسلحتهم. ونحن الآن في القرية.”

وأضاف “مقاتلو االتنظيم تقهقروا إلى تل خارج البلدة. وأصيب ثلاثة جنود في صفوفنا. علينا مواصلة تعقب المقاتلين حتى يخرجوا تماما من قندلا.”

ويعتقد بأن عدد المتمردين يبلغ بضع مئات بقيادة عبد القادر مؤمن الذي انشق عن حركة الشباب الصومالية المتمردة العام الماضي حيث أعلن مبايعته للتنظيم.

ولا يعرف ما إذا كان لجماعته صلات بعمليات “داعش” في الشرق الأوسط. وقندلا هي أول بلدة تسيطر عليها تلك الجماعة.