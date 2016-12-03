أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مقتل 7 من تنظيم موالٍ لـ«داعش» في اشتباكات مع قوات حكومية صومالية

Google+ Print
مقتل 7 من تنظيم موالٍ لـ«داعش» في اشتباكات مع قوات حكومية صومالية مقتل 7 من تنظيم موالٍ لـ«داعش» في اشتباكات مع قوات حكومية صومالية

أرشيفية

قال جنود متحالفون مع الصومالية إنهم قتلوا سبعة متمردين من فصيل موال لداعش في اشتباك في شمال الصومال يوم السبت.

وهؤلاء الجنود من إقليم بلاد بنط شبه المستقل. وهم جزء من قوة توجهت إلى بلدة قندلا الساحلية التي كانت تحت سيطرة المتمردين منذ نوفمبر .

وتعرضت قوات بلاد بنط للهجوم في قرية باشاشين الواقعة على بعد 34 كيلومترا من قندلا.

وقال الكابتن محمد سعيد قائد وحدة بلاد بنط العسكرية لرويترز عبر هاتف بواسطة قمر صناعي من موقع الحادث “قتلنا سبعة من أعضاء تنظيم داعش وأخذنا أسلحتهم. ونحن الآن في القرية.”

وأضاف “مقاتلو االتنظيم تقهقروا إلى تل خارج البلدة. وأصيب ثلاثة جنود في صفوفنا. علينا مواصلة تعقب المقاتلين حتى يخرجوا تماما من قندلا.”

ويعتقد بأن عدد المتمردين يبلغ بضع مئات بقيادة عبد القادر مؤمن الذي انشق عن حركة الشباب الصومالية المتمردة العام الماضي حيث أعلن مبايعته للتنظيم.

ولا يعرف ما إذا كان لجماعته صلات بعمليات “داعش” في الشرق الأوسط. وقندلا هي أول بلدة تسيطر عليها تلك الجماعة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس