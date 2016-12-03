تأجيل محاكمة المتهمين في “غرفة عمليات رابعة” لـ6 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في طرة،تأجيل جلسة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و37 آخرين في قضية “غرفة عمليات رابعة” ل6 ديسمبر لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة االمستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، وإشاعة الفوضى في البلاد، والقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية، ودور عبادة المسيحيين، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص من السلطات.