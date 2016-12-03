نصائح العناية بسكاكين المطبخ

تتطلّب سكاكين المطبخ اتباع النصائح الآتية، للحفاظ على فعاليتها طويلًا:

| التنظيف بعد كلّ استعمال، من خلال نقعها بالماء الساخن قبل غسلها، بغية إزالة الأطعمة الملتصقة بها. علمًا بأنّه لا يحبذ وضع السكاكين في غسالة الأطباق، بل يُفضّل غسلها يدويًّا.

| التلميع، عبر مسحها بقطعة من القماش، مغمسة بوعاء يحوي حبة من البصل مقطّة إلى شرائح، مع القليل من الماء.

| المسح بالزيت مرّة كلّ شهر، لتجنّب الصدأ.

| تخصيص سكّين لكل فئة من الأطعمة (الخضر أو اللحم...) تفاديًا للتسمّم الغذائي. علمًا بأن سكّين اللحم يختلف في حدّته عن ذلك المخصّص لتقطيع الخضر.