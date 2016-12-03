أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

نصائح العناية بسكاكين المطبخ

Google+ Print

السبت 03-12-2016 20:15

تتطلّب سكاكين المطبخ اتباع النصائح الآتية، للحفاظ على فعاليتها طويلًا:

| التنظيف بعد كلّ استعمال، من خلال نقعها بالماء الساخن قبل غسلها، بغية إزالة الأطعمة الملتصقة بها. علمًا بأنّه لا يحبذ وضع السكاكين في غسالة الأطباق، بل يُفضّل غسلها يدويًّا.

| التلميع، عبر مسحها بقطعة من القماش، مغمسة بوعاء يحوي حبة من البصل مقطّة إلى شرائح، مع القليل من الماء.

| المسح بالزيت مرّة كلّ شهر، لتجنّب الصدأ.
| تخصيص سكّين لكل فئة من الأطعمة (الخضر أو اللحم...) تفاديًا للتسمّم الغذائي. علمًا بأن سكّين اللحم يختلف في حدّته عن ذلك المخصّص لتقطيع الخضر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي