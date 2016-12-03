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3 أطعمة تعزز الرغبة الجنسية عند المراة.. أهمها السالمون والشيكولاتة

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3 أطعمة تعزز الرغبة الجنسية عند المراة.. أهمها السالمون والشيكولاتة 3 أطعمة تعزز الرغبة الجنسية عند المراة.. أهمها السالمون والشيكولاتة

>كتبت آلاء الفقى

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" فإن هناك العديد من العوامل المسؤولة عن استنزاف الرغبة الجنسية عند المرأة منها أقراص منع الحمل وجفاف المهبل والتغيرات الهرمونية فى الجسم، وأحد العوامل المهمة التى تساهم فى الرغبة الجنسية هو النظام الغذائى .

وفى هذا الإطار يقدم التقرير عدد من الأطعمة التى يمكن أن تساعد فى تحسين الحياة الجنسية عند المرأة وتزيد من الرغبة الجنسية لديها، منها:

1. سمك السلمون:

يعد من أحد الأسماك الجيدة للمحافظة على الصحة، ولكن لا يتوقف الأمر على ذلك فهو يساعد على تعزيز الرغبة الجنسية، لاحتوائها على الأحماض الدهنية أوميجا 3 التى تساعد فى تعزيز الدورة الدموية للأعضاء التناسلية وزيادة مستويات الدوبامين فى الدماغ مما يساعد على إثارة أفضل.

2. الحبوب الكاملة:

لأن تناول الحبوب الكاملة يساعد على توفير الألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين ب للجسم، والتى تلعب دورا كبيرا فى زيادة الرغبة الجنسية، ومن المواد الغذائية التى بها حبوب كاملة المكرونة والخبز والحبوب، ومن أحد أفضل الأمثلة التى يجب الإكثار من تناولها هو دقيق الشوفان، لأنه يساعد على زيادة الهرمونات الجنسية فى الجسم، مما يعزز الرغبة الجنسية، كما يحتوى الشوفان على "ل-أرجينين" التى تلعب دورا هاما فى تدفق الدم إلى أعضاء الجسم التناسلية.

3. الشيكولاتة :

وفقا لعدد من الدراسات أن استهلاك الشيكولاتة تساعد على رفع مستوى الهرمونات المتعلقة بالجنس فى الجسم، وخاصة الشيكولاتة الداكنة، حيث تحتوى على بعض المركبات التى تساعد فى إطلاق الهرمونات الجنسية. 


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