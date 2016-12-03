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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئياَ على بعض المناطق والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط احياناً خاصة على البحر ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخليةً والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب / الضباب الخفيف على مناطق متفرقة.

 حركة الرياح .. شمالية غربية / 10 - 26/36 كم/ساعة بوجه عام تصل الى 44 كم / ساعة على الخليج العربي.

البحر .. مضطرب خاصة غربا وارتفاع الموج 2 / 3 أقدام قرب الساحل و 4 - 6 - 7 أقدام في العمق واعلى مد عن الساعة الثانية و 49 دقيقة ظهرا وادنى جزر عند الساعة الثامنة  و 42 دقيقة صباحا وعند الساعة العاشرة وثمانية دقائق مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    31      20              85       30 .
> دبي                        29      22              75       25 .
> الشارقة                   29      20              75       25.
> عجمان                    30      21              70       20.
> أم القيوين                30       20             20        20 .
> رأس الخيمة             30       18             80        30 .
> الفجيرة                   29       22             65       30.
> العين                     32       19              70       20 .
> ليوا                       31      18               95       30 .
> الرويس                  28      20               90       40 .
> السلع                    27       20               90       45.
> دلما                      27      24               85       50 .
> طنب الصغرى          26      23               80       40 .
> طنب الكبرى            26     23               80       40 .
> أبوموسى               26      23               80       40.

 

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