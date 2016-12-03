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المعارضة السورية تؤكد أنها لن تنسحب من شرق حلب

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المعارضة السورية تؤكد أنها لن تنسحب من شرق حلب المعارضة السورية تؤكد أنها لن تنسحب من شرق حلب

ارشيفية

قال مسؤول في المعارضة السورية إن قادة مقاتلي المعارضة لن يسلموا شرق حلب لقوات وذلك بعد أن قالت روسيا إنها على استعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب كل مقاتلي المعارضة من المنطقة.

وبحسب رويترز قال زكريا ملاحفجي رئيس المكتب السياسي لتجمع فاستقم الموجود في حلب متحدثا من تركيا إنه سأل الفصائل وقالت إنها لن تستسلم.

وتابع أن القادة العسكريين في حلب قالوا “نحن ما نترك المدينة”.

وأضاف أن القادة العسكريين قالوا إنه ليست هناك مشكلة مع “ممرات إنسانية لخروج المدنيين… بس نحن ما نترك مدينتنا.”

 

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