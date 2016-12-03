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التموين: احتياطي مصر من مخزون القمح يكفي 6 أشهر

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التموين: احتياطي مصر من مخزون القمح يكفي 6 أشهر التموين: احتياطي مصر من مخزون القمح يكفي 6 أشهر

شون القمح

قالت وزارة ، اليوم السبت، إن احتياطي من القمح يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه وصل إلى موانئ مصر “250 ألف طن قمح من خلال 4 شحنات لتعزيز الأرصدة من القمح لتكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الأساسية لا يقل عن 6 أشهر”.

وبحسب البيان فقد طالب وزير التموين علي مصيلحي بضرورة الاستمرار في إجراء المناقصات لزيادة الأرصدة، ووضع برنامج واضح ومحدد للاستفادة من المخزون وتدويره وتنظيم عمليات التخزين بما يضمن المحافظة على المواصفات والجودة.

وكانت وزارة التموين أعلنت يوم الخميس أن رصيد مصر من القمح يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة 4 أشهر.

ونقل بيان الوزارة اليوم عن أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية قوله إن 80 ألف طن من السكر وصلت إلى الموانئ المصرية.

وأضاف أنه سيبدأ اليوم طرح حوالي 156 ألف طن سكر تم استيرادها من الخارج، على أن يتم الطرح بما لا يقل عن 10 آلاف طن يوميا مع التركيز على حصص البطاقات التموينية والتي يتم بيعها بسعر 7 جنيهات للكيلو ببطاقة التموين.

وتعاني مصر من أزمة في معروض السكر دفعت الدولة لزيادة وارداتها منه وسط نقص في الدولار وارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.

 

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