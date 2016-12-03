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صحيفة تركية تفضح سر كيفانش تاتليتوغ وزوجته فبماذا علّق؟

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السبت 03-12-2016 20:11

عمان_ سميرة حسنين

قام الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ وزوجته الستايلست باشاك ديزير، بالتبرّع بـ100 حذاء و100 كنزة شتوية لتلامذة فقراء في مدينة أضنة التركية.
ورغم أن كيفانش تاليتوغ حرص على سرية تبرّعه، إلا أن صحيفة ( تقويم- TAKViM) التركية نشرت الخبر، واعتبرته سلوكاً إنسانياً من فنان مثالي يشعر بالمسؤولية الإجتماعية تجاه الأطفال الأقل حظاً في بلده.
وقد علّق كيفانش تاتليتوغ قائلاً "هذا ليس تبرعاً وإنما مساعدة، فليس كل الناس يولدون أغنياء".
وقد ساهم كيفانش كسفير نوايا حسنة فس منظمة اليونسيف بمشروعه الخاص للقلوب الصغيرة، بتأمين التمويل اللازم لمساعدة الأطفال المرضى بالقلب، وكان سفير العديد من الحملات الخيرية والتوعوية مع منظمة اليونسيف.
يذكر أنّ كيفانش يعيش هذه الأيام نجاح مسلسله الجديد "الشجاع والجميلة"، حيث حققت حلقته الثانية المركز الأول بنسبة المشاهدة، وحققت حلقته الثالثة المركز الثاني حيث حلّت مباراة رياضية في المركز الأول وجاء بعدهما مسلسل "أنتِ وطني" التاريخي لبطله خالد آرغنش وبيرغوزار كوريل في المركز الثالث، ولا يعرف بعد أن كان سيحافظ على تفوقه في الحلقات القادمة أم لا.

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سيدتي