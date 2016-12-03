أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استقرار أسعار الدولار في البنوك الأربعة الكبري نسبيا

Google+ Print
استقرار أسعار الدولار في البنوك الأربعة الكبري نسبيا استقرار أسعار الدولار في البنوك الأربعة الكبري نسبيا

 

ارشيفية- الدولار

استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات، اليوم السبت، مع إقفال الأمس في البنوك الأربعة الكبرى ( الأهلي، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي) وذلك طبقا لأخر تحديث.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي وبنك وبنك القاهرة 17.55 جنيه للشراء، والبيع 17.8 جنيه للبيع؛ وهي نفس إقفال الأمس.

واستقر في البنك التجاري الدولي ليبلغ اليوم 17.5 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 17.75 جنيه وهي نفس أسعار أمس.

يشار إلى أن البنك المركزي قد قرر تحرير سوق الصرف بالكامل وترك السعر لمتطلبات العرض والطلب.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم

«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة