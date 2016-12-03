استقرار أسعار الدولار في البنوك الأربعة الكبري نسبيا

استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات، اليوم السبت، مع إقفال الأمس في البنوك الأربعة الكبرى ( الأهلي، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي) وذلك طبقا لأخر تحديث.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة 17.55 جنيه للشراء، والبيع 17.8 جنيه للبيع؛ وهي نفس أسعار إقفال الأمس.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليبلغ اليوم 17.5 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 17.75 جنيه وهي نفس أسعار أمس.

يشار إلى أن البنك المركزي قد قرر تحرير سوق الصرف بالكامل وترك السعر لمتطلبات العرض والطلب.

أ ش أ