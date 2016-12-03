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حسان دهشان يسلم الـ 5 حلقات الأولى من مسلسل «طاقة نور» لـ هانى سلامة

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حسان دهشان يسلم الـ 5 حلقات الأولى من مسلسل «طاقة نور» لـ هانى سلامة حسان دهشان يسلم الـ 5 حلقات الأولى من مسلسل «طاقة نور» لـ هانى سلامة

هاني سلامة

كتبت – انجي لطفي

سلم المؤلف حسان دهشان، الـ 5 حلقات الأولى من مسلسل “طاقة نور”، بطولة النجم هانى سلامة، والمقرر أن يخوض به المنافسة فى السباق الرمضانى المقبل2017، والذى يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة .

ويعقد دهشان والمنتج أحمد عبد العاطى والمخرج رؤوف عبد العزيز، جلسات عمل مكثفة ، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل، وإختيار الأبطال ومدير التصوير ومهندس الديكور والاستايلست، وكل ما يخص المسلسل، حيث أن الجهة المنتجة وضعت خطة زمنية للبدء والإنتهاء من التصوير.

يذكر أن، الفنان هانى سلامة قدم العام الماضى مسلسل “نصيبى وقسمتك” مع المنتج أحمد عبد العاطى، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج على إدريس.

وكانت  أخر أعمال الكاتب حسان دهشان مسلسل “ابن حلال” بطولة محمد رمضان، ولاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، إخراج ابراهيم فخر.

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