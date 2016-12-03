“الشباب والرياضة” تؤكد أرباح مركز شباب الجزيرة بلغت 100 مليون جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تحقيق مركز شباب الجزيرة أرباحا بقيمة 100 مليون جنيه منذ تطوير يونيو 2015.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، أن حجم ودائع المركز ببنكى “مصر” و”الاستثمار العربى” وصلت إلى إجمالى مبلغ 100 مليون جنيه, وذلك كأرباح صافية بعد سداد المصروفات الخاصة بالتشغيل والصيانة ومرتبات العاملين بالمركز.

وتقرر أن يتم قبول عضويات جديدة بالمركز بداية من الصيف القادم علي أن تبدأ الإدارة فى طرح الاستمارات الخاصة بالعضويات الجديدة بداية من شهر يناير.

وأشار البيان إلى أن قيام الوزارة الآن بالاتفاق مع “البنك الأهلى” و”بنك مصر” لتقسيط قيمة العضويات الجديدة تخفيفا على الأعضاء الجدد المزمع قبولهم.

أ ش أ