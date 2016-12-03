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شعبة الدواجن: تراجع سعر الكتكوت لـ1.5 جنيه بعد إلغاء الجمارك على المستورد

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شعبة الدواجن: تراجع سعر الكتكوت لـ1.5 جنيه بعد إلغاء الجمارك على المستورد شعبة الدواجن: تراجع سعر الكتكوت لـ1.5 جنيه بعد إلغاء الجمارك على المستورد

>كتبت: دعاء غنيم

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، تراجع الكتاكيت خلال الأيام الحالية، حيث هبط سعر الكتكوت من أربع جنيهات إلى جنيه ونصف، مرجعًا ذلك إلى ترقب التجار بالأسواق وصغار المربين أثر وصول الشحنة الأولى من الدواجن المستوردة.

وقال السيد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر عقد اجتماع لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، يوم الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة الأوضاع الخاصة بالثروة الداجنة، وعلى رأسها قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الضرائب الجمركية.

وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا فى 28 نوفمبر الماضى، ينص على أن "تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10/11/2016 حتى 31/5/2017".

وأشار السيد إلى أن الأسعار التى تُباع بها الدواجن المستوردة فى الأسواق خلال الفترة الحالية، تعد أسعارًا محددة على أساس السعر القديم للدولار الذى كان حدود الـ 8 جنيهات، وبالتالى فهى أسعار مخفضة، حيث تًباع بـ30 إلى 32 جنيهًا فى الأسواق التجارية الكبيرة، مشيرًا إلى أن سيارات القوات المسلحة تبيع الدجاجة المحلية التى تزن كيلو و200 جرام بسعر 30 جنيهًا، أى أن سعر الكيلو يطابق نفس السعر الذى تباع به الدجاجة بالأسواق المحلية وهو 25 جنيه.

ولفت السيد إلى أن الركود الذى ضرب أسواق الدواجن وتراجع الشراء بنسبة وصلت إلى 40 %، دفع أسعار الدواجن بالمزارع إلى الثبات فى حدود 16 إلى 16.5 جنيه للكيلو الأبيض، برغم من القفزات التى حدثت فى الدولار وبرغم من أن 85 % من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج بالدولار.


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