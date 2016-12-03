مباحث القاهرة تتمكن من تحرير ممرض من الاختطاف وضبط خاطفيه بالمعادي

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من تحرير ممرض بعد أن اختطفه ثلاثة أشخاص لوجود خلافات مالية بين أحدهم وبينه، وتمكنوا من ضبط الخاطفين.

وكان ضباط قسم شرطة المعادي قد تلقوا بلاغا من المدعو أبو السعود حميدة حجاج أبو السعود “42سنة موظف” مقيم بالقرنة بالأقصر، بتغيب شقيقه المدعو رائد “27 سنة ممرض” مقيم بذات العنوان منذ 27 نوفمبر الماضي، دون أن يتهم أو يشتبه في غيابه جنائيا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلي وجود خلافات مالية بين المتغيب والمدعو كارم ع.أ “35سنة نجار” مقيم بدائرة القسم، وأنه وراء واقعة غيابه.. وبتكثيف التحريات، أمكن التوصل إلى قيام المذكور بالاشتراك مع كل من المدعو محمد إ.ع. “30 سنة صاحب ورشة نجارة” مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، والمدعو رجب س.س. “42سنة عامل” مقيم بدائرة القسم، باحتجاز المجني عليه بالورشة المملوكة للثاني.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهداف المذكورين وضبطهم، وعثر على المجني عليه بورشة المتهم الثاني، وبسؤال المجني عليه اتهمهم باحتجازه دون وجه حق بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المتهم الأول.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكالات