عبور 48 سفينة لقناة السويس بحمولة 2 مليون و700 ألف طن

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عبور 48 سفينة للمجرى الملاحى للقناة اليوم السبت بحمولات بلغت مليونين و700 ألف طن.

وقال مميش – في تصريح اليوم – إن سفينتين سياحيتين عملاقتين عبرتا المجرى الملاحى للقناة ضمن قافلة الشمال والذى يعكس زيادة حركة عبور السفن السياحية للقناة ، مشيرا إلى أن سفينة الركاب المالطية العملاقه “فيشن او ذي سيز” عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس في أول رحلة عبور لها وتحمل على متنها 1951 راكبا بجانب طاقم العمل البالغ 783 فردا بطول 254 مترا وعرض 32 مترا وحمولة تبلغ 85 ألف طن قادمة من ميناء حيفا ومتجهة إلى ميناء صلالة العماني.

وأضاف أن قافلة الشمال شهدت أيضا عبور سفينة الركاب المالطية “تومسون سيلبيريشن” في ثاني رحلة عبور لها لقناة السويس بحمولة بلغت 35 ألف طن وطول 193 مترا وعرض 27 مترا وهي تحمل علي متنها 1082 راكبا بجانب طاقم العمل البالغ 532 فردا.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القناة شهدت اليوم أيضا عبور سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة “مايرسك ماكيني موللر” والتي تعد من أكبر سفن الحاويات في العالم بحمولتها البالغة 200 ألف طن ضمن قافلة الجنوب قادمة من ماليزيا متجهة إلى هولندا بجانب عبور سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة “ديانا” بحمولة 200 ألف طن ضمن قافلة الشمال قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى سنغافورا.

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