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شاب "مصري" من "المنوفية" يربي "لحية" من "النحل" لتعليم فوائده ...

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شاب "مصري" من "المنوفية" يربي "لحية" من "النحل" لتعليم فوائده ... شاب "مصري" من "المنوفية" يربي "لحية" من "النحل" لتعليم فوائده ...

اتخذ الشاب محمد هجرس من ذقنه مكانا تتجمع عليه النحل لتشكل خلية النحل عبر أخذه هرمونات ملكات النحل الميتة وربطها في علبة لاجتذاب النحل نحوه .

ويقول الشاب البالغ 31 عاما من مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية انه يمارس هذا العمل منذ سنوات ونوه ان ما يقوم به من باب المنافسة فهو يريد منافسة عارضة ازياء كندية ارتدت "بكيني النحل" خلال مناسبة للترويج لتربية النحل .

ويقول ما يريد ان يوصله بأن النحل ليس عدائيا بل على العكس انه مفيد وينتج أشياء تفيد الانسان وتتركز فوائده ايضا في الزراعة وثانيا يريد ان يعلم المصريين الفوائد التي يمكن جنيها من النحل .

وقال ان النحل يختلف عن العسل وحبوب اللقاح فالكثير يستخدمه لأغراض طبية وأضاف هناك من يتعمدون الاقتراب من المنحلة للتعرض للدغات النحل أملا في الشفاء من امراض عدة .

ويشارك هجرس في مسابقات ومعارض لعرض لحية النحل جنبا الى جنب مع نحالون يمتلكون نفس الميول  ساعين لتحطيم الارقام القياسية .

ويحتفظ النحال الصيني روان ليانغمينغ بالرقم القياسي  في جلوسه لمدة 53 دقيقة و34 ثانية ويغطي كامل جسده ووجهه النحل .

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رئيس قسم الأخبار