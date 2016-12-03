ملتقى إعلامى بالجبلاية الأربعاء المقبل لمناقشة أزمة التحكيم

كتب محمد مراد

يفتتح هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة فى الثانية عشر ظهر الأربعاء المقبل، الملتقى الإعلامى الشهرى للاتحاد بقاعة المؤتمرات بمبنى الجبلاية، ويقام الملتقى الأول تحت عنوان "التحكيم المصرى.. ما له وما عليه".



> يتحدث فى الملتقى كل من عصام عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة، ورضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام الذى سيتناول كل ما يخص التحكيم المصرى بالشرح التفصيلى الموثق بالصورة والفيديو بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى وكل وسائل الإعلام.



> تأتى فكرة الملتقى الإعلامى للاتحاد لإظهار المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الملتقى بصورة شهرية ويتم تخصيصه للأحداث الجارية.