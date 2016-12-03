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منصة "فيكتوريا سيكرت" تجمع بيلا حديد بحبيبها السابق

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السبت 03-12-2016 13:12

التقت عارضة الأزياء العالمية من أصل فلسطيني بيلا حديد Bella Hadid ، بصديقها السابق المغني الكندي ابيل تسفاي Abel Makkonen Tesfaye الشهير بـ The weekend، وجهاً لوجه على منصة عرض أزياء فيكتوريا سيكرت Victoria Secret في العاصمة الفرنسية باريس.

وشاركت بيلا حديد، شقيقة العارضة الشهيرة جيجي حديد Gigi Hadid، قبل أمس الخميس، في العرض اللافت للمرة الأولى، وكانت هذه المشاركة الثانية للمغني صديقها السابق تسفاي.

واقتضى تصميم العرض، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية للمرة الأولى، أن تسير بيلا حديد ويتقدم نحوها صديقها السابق وهو يغني وينظر في وجهها، وكذلك يفعل مع كل العارضات الأخريات.

يشار الى أن بيلا حديد انفصلت عن صديقها السابق في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني بعد قصة حب استمرت عامين.

 

هذه هي عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت التي خطفت قلب رجل الأعمال المصري

 

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