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تأجيل إجراء جراحة "الشظية" لمهاجم الطلائع بسبب تورم قدمه

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تأجيل إجراء جراحة "الشظية" لمهاجم الطلائع بسبب تورم قدمه تأجيل إجراء جراحة "الشظية" لمهاجم الطلائع بسبب تورم قدمه

>كتبت لبنى عبد الله

قرر الطبيب المعالج لأحمد صبرى مهاجم طلائع الجيش، تأجيل إجراء جراحة "كسر فى عظمة الشظية" لغد الأحد، بعدما كان مقرراً إجرائها للاعب صباح اليوم السبت بأحد مستشفيات القوات المسلحة، بسبب استمرار تورم قدم صبرى.

 

وأصيب أحمد صبرى بهذه الاصابة القوية خلال لقاء فريقه أمام طنطا، الذى انتهى بفوز الفريق العسكرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدورى، ليغادر على إثرها الملعب، فى عربة الإسعاف لمستشفى طنطا العسكرى للاطمئنان على قدمه.

 

ومن المقرر أن يغيب أحمد صبرى عن الملاعب طيلة 4 أشهر.

 


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