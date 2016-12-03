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شيكابالا يحتوى أزمة جنش مع الزمالك

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شيكابالا يحتوى أزمة جنش مع الزمالك شيكابالا يحتوى أزمة جنش مع الزمالك

>كتب أحمد توفيق

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب نادى الزمالك، على احتواء أزمة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق خلال الساعات الأخيرة الماضية.

شيكابالا اجتمع مع جنش

وعقد شيكابالا جلسة خاصة مع جنش فى الساعات الأخيرة لاحتواء أزمة الحارس، بعدما انقطع الأخير عن التدريبات عقب رحيله عن معسكر مباراة وادى دجلة، اعتراضا على عدم المشاركة فى التشكيلة الأساسية للقاء، حيث لم يظهر جنش فى مران الزمالك منذ انتهاء المباراة وحتى هذه اللحظة.

شيكابالا طالب جنش بالعودة لمران الزمالك

وطلب شيكابالا من جنش العودة لتدريبات الزمالك الجماعية وغلق هذا الملف نهائيا، لأن تغيبه عن التدريب سيؤدى لتلقيه اتهامات بالهروب والعصيان على عكس التواجد فى المران والمطالبة بأى حق يراه عبر القنوات الشرعية.

جنش وعد شيكابالا بالانضمام للتدريبات غدا

وكان لجلسة شيكابالا مع جنش مفعول السحر على الحارس، الذى كشف عن عودته للتدريبات خلال الساعات المقبلة وتحديدا عقب مباراة الداخلية المقرر لها مساء اليوم، حيث ينتظر أن ينضم للتدريبات غدا الأحد، على أن يجتمع مع الجهاز الفنى لاحتواء الأزمة بشكل نهائى.

شيكابالا تحدث مع جنش هاتفيا قبل الجلسة

ولم تكن جلسة شيكابالا مع جنش أولى خطوات الفهد الأسمر لاحتواء أزمة الحارس، حيث سبق وتحدث معه هاتفيا فور تغيبه عن التدريبات، وطالبه بالعودة بعدما ظهر جنش فى مران ناديه السابق الأوليمبى.


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