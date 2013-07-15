مصدر يمنى: المغرب تستضيف اجتماعاً بشأن سير العملية الانتقالية فى اليمن قريباً

كشف مصدر يمنى النقاب عن أن المملكة المغربية ستحتضن، خلال الأيام القادمة، اجتماعا يضم مسئولين أوروبيين ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبى، ومسئولين ممثلين عن جميع الدول الراعية (العشر) للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والعملية الانتقالية والسياسية فى اليمن.

وأوضح المصدر اليمنى، فى تصريح له نقلته صحيفة "أخبار اليوم" المعارضة، اليوم الاثنين، أن الاجتماع الذى سيحدد موعده على وجه الدقة فى وقت لاحق، سيخصص لمناقشة تطورات سير العملية الانتقالية فى اليمن، وما تم تحقيقه من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما سيبحث المجتمعون التوافق على رؤية موحدة لمسار الحوار الوطنى الجارى فى اليمن، ومخرجاته ونتائجه، والبحث عن الضمانات لتنفيذها.

وتأتى هذه المعلومات فى وقت يؤكد قادة الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أن المجتمع الدولى حريص على إنجاح النموذج اليمنى فى التغيير، واعتباره نموذجاً يمكن تطبيقه، فى حال نجح مؤتمر الحوار الوطنى، على دول أخرى فى المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذا الاجتماع يزيد من التأكيد على أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى المنعقد حاليا باليمن ستأتى من خارج قاعات النقاش، حيث سيقوم المشاركون فى المؤتمر بالتصويت على ما سيتم التوافق عليه فى اجتماع المغرب.