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بالصور.. محمد نشأت وشيماء حافظ ضيفا صاحبة السعادة على «CBC»

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

كتبت- إنجي لطفي

سجلت الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج “صاحبة السعادة” على CBC، حلقة مع مقدمي برنامج “روق يومك” محمد نشأت وشيماء حافظ، والذي يبث على راديو 90 90، ومن المقرر إذاعة الحلقة الثلاثاء المقبل .

ويتحدث “نشأت” خلال الحلقة عن تجربة البرامج الصباحية وماهي طبيعة الموضوعات التي يجب أن تتناولها البرامج الصباحية.

كما تحدث “نشأت” عن مشاركته في فيلم”هروب اضطراري” مع الفنان أحمد السقا، وأيضا مشاركته في مسرحية مع الفنان محمد رياض والفنانة لقاء سويدان .

 

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