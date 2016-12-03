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بالصور.. إنهاء أكبر خصومة ثأرية بين 4 عائلات بالأقصر

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بالصور.. إنهاء أكبر خصومة ثأرية بين 4 عائلات بالأقصر بالصور.. إنهاء أكبر خصومة ثأرية بين 4 عائلات بالأقصر

>الأقصر – أحمد مرعى

نجحت جهود أهل الخير من كبار لجنة المصالحة بصعيد ، اليوم السبت، فى إنهاء أكبر خصومة ثأرية بين 4 عائلات بمدينة البياضية التابعة لمحافظة الأقصر، وهى عائلات (الخولى والشيبانية وآل رشوان والحواتم)، بقيادة الشيخ طه الإدريسى كبير المصالحات بالصعيد.

 

وتقدم خلال فعاليات الصلح أبناء العائلات بـ6 قودة لأصحاب الدم، وهم الحاج محمد عبد الجليل، والحاج سيد والد الطفل عبدالله، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، واللواء زكى مختار مدير مباحث المديرية، واللواء إبراهيم مبارك رئيس مباحث الأقصر، والرائد أدهم الملوانى، رئيس مباحث البياضية، والشيخ محمد عبد الباقى، رئيس لجنة مصالحات الأقصر، والعمدة عبد الباسط الحداد، وحمادة النوبى، نائبى لجنة المصالحات بالمحافظة، وقيادات دينية وتنفيذية وشعبية.

 

وتعود أحداث الخلافات التى انتهت اليوم بين عائلات البياضية إلى عام 2007 بسبب خلافات الجيرة وخصومات انتخابية تجددت عشرات المرات، وكان من ضمنها الخلاف الذى نشب بين شباب القبيلتين، حيث أصيب الكثير جراء ذلك، كما تم اقتحام مدرسة وإطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى حدوث ذعر عند الطلاب والمواطنين، وأمرت النيابة بحبس 28 من شباب القبيلتين، وتجددت مؤخرًا بين شابين سرعان ما تحول إلى اشتباكات عنيفة، وأسفرت عن سقوط قتيلين شاب وامرأة وإصابة 5 آخرين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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