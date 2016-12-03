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جنايات الجيزة تقرر سريان حكم السجن 10 سنوات للمتهم بحرق "فيلا هيكل"

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جنايات الجيزة تقرر سريان حكم السجن 10 سنوات للمتهم بحرق "فيلا هيكل" جنايات الجيزة تقرر سريان حكم السجن 10 سنوات للمتهم بحرق "فيلا هيكل"

> كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، اعتبار الحكم الغيابى 10 سنوات ضد المتهم جمعة محمد فى واقعة اقتحام فيلا الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، قائم.

 

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت بالسجن 10 سنوات ضد المتهم غيابيا، فقام المتهم بتسليم نفسه وتم إعادة الإجراءات على الحكم الغيابى، فقامت المحكمة بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية، فتغيب المتهم عن حضور جلسة اليوم السبت، فقررت المحكمة اعتبار حكم السجن 10 سنوات قائما.

 

 


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