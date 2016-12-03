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تعرف علي مواعيد حفلات هاني شاكر وكارول وشيرين وصالح بـ«أوبرا جامعة مصر»

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تعرف علي مواعيد حفلات هاني شاكر وكارول وشيرين وصالح بـ«أوبرا جامعة مصر» تعرف علي مواعيد حفلات هاني شاكر وكارول وشيرين وصالح بـ«أوبرا جامعة مصر»

هاني شاكر – عبد الوهاب – مدحت صالح – كارول سماحة

كتب: هاني صابر

وضعت إدارة أوبرا جامعة ، برنامجًا لحفلاتها الغنائية خلال الفترة المقبلة تحت شعار”لسه اللي جاي أحلى”، حيث تضم الحفلات أسماء كبار المطربين والمطربات في مصر والوطن العربي.

تبدأ حفلات الشتاء بالجامعة، بالمطرب مدحت صالح، الذي يحيي حفل موسيقي عربية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان عمرو سليم، وذلك يوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري.

ويليه حفل غنائي ضخم يحييه أمير الغناء العربي هاني شاكر بمصاحبة أوركسترا مايسترو سليم سحاب السيمفوني العربي يوم الخميس 5 يناير المقبل.

كما تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة، حفلا غنائيًا في عيد الميلاد المجيد، يوم 7 يناير المقبل .

ومن ناحية أخري، أكد حسن شندي، مستشار رئيس مجلس إداره الأوبرا بالجامعة، أن مفاجآت أوبرا جامعة مصر مستمرة، مؤكدًا أنه تم الإتفاق مع عدد من المطربين الشباب خريجي برنامج ستار أكاديمي ، إضافة لحفل ضخم للنجمة شيرين عبد الوهاب والنجمات أنغام وأصالة والنجوم الشباب كارمن سليمان ومحمد رشاد .

 

 

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