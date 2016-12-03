حاكم عجمان يستقبل المواطنين المستفيدين من المساكن الجديدة بمنطقة الحلو

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان 25 مواطنا ومواطنة تم منحهم مساكن جديدة كدفعة أخيرة في مشروع منطقة الحلو والبالغ عددها 62 مسكنا والذي تم تنفيذه على نفقة سموه بتكلفة اجمالية بلغت 50 مليون درهم شملت إنشاء مساكن وبنية تحتية للمشروع كاملا.

تأتي هذه المساكن منحة من صاحب السمو حاكم عجمان للمواطنين لتوفير الحياة الكريمة لهم والذين عبروا عن جزيل شكرهم وعرفانهم وتقديرهم العميق لرعاية سموه وجهوده المتواصلة لتوفير الحياة الرغدة والارتقاء بمختلف الخدمات بإمارة عجمان ولما يلقونه من اهتمام ورعاية دائمة من سموه وولي عهده سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ومتابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط لتنفيذ العديد من المشاريع التي تهم المواطنين.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء أن منح المساكن للمواطنين جاء تقديرا لما يقدمونه لوطنهم وقال إن هذا واجب علينا ليعيش المواطن عيشة كريمة وأن حكومة عجمان ستواصل العمل لتوفير مزيد من المساكن والخدمات الأخرى وإنها تسعى لتقديم كل التسهيلات والحوافز من أجل أن يعيش المواطن في عزة وكرامة وأن ما نقوم به ما هو إلا للتواصل والتقارب مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم وتوفيرها لهم.

ودعا سموه المواطنين للمحافظة على هذه المكتسبات والعمل بجد وإخلاص في خدمة الوطن وألا يترددوا بطلب ما يحتاجونه وقال : " نحن على استعداد لتلبية ذلك " .

من جانبه هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي المواطنين المستفيدين متمنيا لهم الهناء والاستقرار والتوفيق بتلك المساكن.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن هذه الدفعة تعتبر الأخيرة من مشروع الحلو الذي تم تنفيذه من قبل دائرة البلدية والتخطيط بالتعاون والتنسيق مع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حيث تم توزيع جميع المساكن على الموطنين وستتبعها مشاريع آخرى ودفعات جديدة في المستقبل القريب من المساكن للمواطنين في مدن عجمان الآخرى .

و أكد أن هذه المكرمة من صاحب السمو حاكم عجمان تأتي حرصا من سموه على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود وبنيت وفق طراز معماري حديث وبأفضل المواصفات والتجهيزات وتشتمل على الخدمات كافة.. موضحا أن تنفيذ مشروعات المساكن الشعبية جاء بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان في إطار حرص حكومة عجمان على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال توفير مساكن لهم في المناطق المختلفة من الإمارة بتصميمات حديثة ومعاصرة تبنى وفق أعلى المواصفات الهندسية ويراعى فيها الخصوصية الاجتماعية وطبيعة العمارة السائدة.

و أشار إلى أن مشروع إنشاء مساكن شعبية للمواطنين في الإمارة يأتي ضمن خطط بلدية عجمان وبرنامج ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ويتم تنفيذها بعد دراسة احتياجات الأسرة المحلية من المرافق والخدمات.

وأوضح أن توزيع هذه المساكن يهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطنين في مختلف مناطق الإمارة وضمان الأمن الاجتماعي والاستقرار النفسي لهم من خلال توفير الرفاهية والعيش الكريم .. مؤكدا اهتمام حكومة عجمان بإسكان المواطنين تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان وضرورة توفير المساكن الملائمة وحرص واهتمام سموه بتهيئة الوسائل الحديثة لراحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من أجل استقرار الأسر التى تعتبر نواة المجتمع الآمن.

حضر توزيع المساكن الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وسعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط والدكتور محمد بن عمير مدير قطاع الشؤون الهندسية في البلدية وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وسعادة يوسف النعيمي مدير عام ادارة التشريفات والتضيافة وعدد من كبار المسؤولين.