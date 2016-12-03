«الصحة»: وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في تصادم سيارتين بطريق «مصر أسوان الزراعي»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم سيارة “ميكروباص ” مع سيارة ملاكي بطريق مصر – أسوان الزراعي بمركز قوص بمحافظة قنا.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.

من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفي الأقصر الدولي وقوص المركزي.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسر بالعمود الفقري، وغيبوبة ما إشتباه ما بعد الإرتجاج، وكسر بالقدم اليسرى، واشتباه ما بعد الإرتجاج، كسر بعظام الأنف ، وكسر بالترقوة اليمنى ، وجرح باليد ، مشيراً إلى أن المصابين لا زالوا تحت العلاج والملاحظة بمستشفى الأقصر الدولي.