غدًا.. المخرج علي عبد الخالق ضيف «الستات مايعرفوش يكدبوا» على «سي بي سي»

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة “سي بي سي”، المخرج الكبير علي عبد الخالق، وذلك غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

ويدخل علي عبد الخالق، في مواجهة لأول مرة وجهًا لوجه أمام منصة نسائية تحاوره عن السينما ورؤيته لمستقبل الفن في مصر، وكيف يقيم الأعمال الفنية الحالية وما أبرز التحديات أمام صناعة السينما، كما يتحدث عن الحب في حياته وهل كان طاقة دافعة له في حياته الفنية وما دور المرأة أيضا في نجاحه بعالم الإخراج.

كما يتحدث المخرج الكبير عن كواليس بدايته في عالم الفن، وأبرز التحديات التي واجهته في رحلته وكيف تغلب عليها كما يتطرق في حديثه إلى أعماله التي أخرجها سابقا وعلاقته بالنجوم بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.