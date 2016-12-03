بالتعاون مع مباحث التموين.. «الصحة» تضبط كميات كبيرة من أدوية المحاليل المهربة

تمكنت لجنة من إدارة التفتيش علي الصيدليات ومخازن الأدوية بالإدارة المركزية للصيدلة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط عدد 800 قرص من صنف‪ ketosteril ‬أقراص للغسيل الكلوي مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة.

كما تم ضبط كمية من المحاليل المختلفة بإجمالي عدد ( 281 ) زجاجة بدون فواتير ، بالإضافة إلى أدوية مؤثرة علي الحالة النفسية بإجمالي عدد حوالي(570) قرص بدون فواتير ، وبعض الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة باجمالي عدد (810) قرص و (24 ) سرنجة ، كما تم ضبط صنف ميزوتاك محظور بيعه بالصيدليات بكميه حوالي 1600 قرص.

وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 22691 جنح قسم شبرا الخيمة أول لسنه 2016 ، والعرض علي النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشآن المخالفات المضبوطة.

وفي الشرقية، قام التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع مباحث التموين بضبط صيدلية بفاقوس بالشرقية، وبها كمية من الأدوية عبارة عن عينات طبية مجانية معدة للبيع وعددها ” 470 “عبوة باجمالي ” 5460 ” قرص و “362″ فيال مضاد حيوي.

تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 214 جنح لسنه 2016 والعرض علي النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشآن المخالفات المضبوطة.

جاء ذلك في اطار حرص وزارة الصحة علي حماية المريض المصري وضبط سوق الدواء بمصر من أي تجاوزات بمصر من خلال المهربين والغشاشين الذين يقومون بغش الأدوية وتخزينها في أماكن غير مرخصة بعيدًا عن أعين التفتيش الصيدلي ومع ذلك يتم تتبع هذه الاماكن والوصول اليها مع الجهات الرقابيه المختلفة للسيطره علي هذه المافيا.