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تأجيل محاكمة ملاك شركة بتهمة الاستيلاء على 100 مليون جنيه لجلسة 6 ديسمبر

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تأجيل محاكمة ملاك شركة بتهمة الاستيلاء على 100 مليون جنيه لجلسة 6 ديسمبر تأجيل محاكمة ملاك شركة بتهمة الاستيلاء على 100 مليون جنيه لجلسة 6 ديسمبر

>كتبت ندى سليم

أجلت الدائرة الأولى جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بتوظيف الأموال فى قضية شركة "مركس ماركيتس"، المتورط بها 4 متهمين بعد استيلائهم على مبالغ قدرت بـ100 مليون جنيه من المواطنين، لجلسة 6 ديسمبر، لسماع الشهود.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام كل من "خ. ع"، و"ى.ا" فلسطينى الجنسية، و"ن.إ" زوجة الأول "مصرية"، و"ك.ى"، بالإعلان عن نشاط الشركة منذ عام 2012، وتلقوا أموالا من المودعين لتوظيفها فى مجال الفوركس، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح منذ بداية عام 2015، ما دفع المودعين للجوء للقضاء، حيث تقدم 200 شخص من المجنى عليهم ببلاغات إلى النيابة المختصة، حملت رقم 941 لسنة 2015 جنايات مالية.

يذكر أن الدائرة الثانية جنايات القاهرة الاقتصادية، أيدت سابقاً قرار منع أصحاب شركة توظيف الأموال فى مجال الفوركس من التصرف فى أموالهم، الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق.

 


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