ضبط سيارتين نقل بالقصير تقلان 18جوالا كوارتز يشتبه احتوائها خام الذهب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة القصير جنوب البحر الأحمر، اليوم السبت من ضبط سيارتين نقل محمل علي متنهما 18 جوالاً كوارتز يشتبه امتزاجهم بمادة خام الذهب، بحوزة 6 منقبين عن الذهب الخام بمنطقة الفواخير طريق "القصير – قفط".

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد هندي مدير المباحث المديرية يفيد تمكن الرائد هشام الأمير رئيس مباحث القصير، من ضبط سيارتين نقل محمل على متنهما الكمية المذكورة بمنطقة الفواخير، وذلك قبل تهريبها إلى محافظة أسوان.

وتم التحفظ على المضبوطات والسيارتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.