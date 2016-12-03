بالفيديو : "كارثة" جديد بخصوص الـ 147 ألف طن "دواجن المستوردة" ...

سمر العشري

تصدر خبر قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ، وما زاد من سرعة انتشار الخبر وأثار الشكوك حول هذا القرار المفاجئ هو تسريب أنباء عن وصول شحنة من الفراخ المجمدة تقدر بـ 147 ألف طن إلي ميناء الإسكندرية أمس .

ومن المؤكد إنها سوف تستفيد بقرار مجلس الوزراء بشكل فورى بما لا يقل عن 1 مليار جنية مصري سوف يتم شطبها لصالح الشركة المستورد ، وأتضح بعد ذلك أن الشركة المستوردة مملوكة لأحمد الوكيل رئيس اتحاد عام الغرف التجارية .

مخاوف بشأن سمعه الشركة المنتجة للفراخ المجمدة داو

دون الدخول في تفاصيل سياسية عن علاقة السلطة بالمال ، علق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مخاطر دخول هذه الشحنة الكبيرة على المواطنين ، فمن المعروف أن شركه دو Doux (ووكيلها في مصر أحمد الوكيل ) أسؤ شركه فراخ مجمده في العالم وتحظى بسمعة سيئة جدا في دول الخليج بعد انتشار عدد من الفيديوهات تظهر مدى عدم صلاحية الدجاج المنتج بواسطة الشركة ، وتذكر بعض التعليقات أن هذه الشحنة لا تصلح إلا كعلف الحيوانات و الأسماك .

تفاصيل اكثر عن الخبر على المواقع الإخبارية

مصدر : 147 ألف طن دواجن مستوردة تصل ميناء الإسكندرية بإعفاء مليار جنيه .

http://www.elwatannews.com/news/details/1640847

مليار جنيه مكاسب أحمد الوكيل من رفع جمارك الدواجن المستوردة .

https://www.albawabhnews.com/2250038

بروفايل : أحمد الوكيل .

http://www.elwatannews.com/news/details/1356942

شبكةعيونالإخبارية

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