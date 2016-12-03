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3 لاعبون يخشاهم الزمالك قبل مواجهة الداخلية

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3 لاعبون يخشاهم الزمالك قبل مواجهة الداخلية 3 لاعبون يخشاهم الزمالك قبل مواجهة الداخلية

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يلتقى الزمالك فى الثامنة مساء اليوم مع الداخلية فى الأسبوع الثالث عشر للدورى بمواجهة يبحث فيها كل فريق عن تحقيق أهداف محددة، فأبناء ميت عقبة يحاولون العودة للانتصارات التى توقفت الأسبوع الماضى على يد وادى دجلة بالتعادل الإيجابى 1/1، فى المقابل يسعى أبناء الداخلية إلى تحقيق أى نتيجة إيجابية تعينهم فى سباق الهروب من مؤخرة الدورى، حيث يحتل الفريق الشرطى المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

 

ورغم الموقف الصعب للداخلية فى جدول الدورى، إلا أن هناك بعض المحاور التى يعتمد عليها المدير الفنى وتمثل خطورة يخشاها محمد حلمى المدير الفنى للزمالك.. نرصدهم فى السطور التالية:-

1 - بنجامين

النيجيرى بنجامين هداف الفريق ومكمن الخطورة، أصبح أحد أفضل الأفارقة الذين يشاركون فى الدورى هذا الموسم نظرا لقوة بنيانه وخطورته على المرمى، وهو ما جعله المهاجم الأول فى الداخلية، وبالرغم من قلة الكرات التى تصله إلا أنه بات دائما الهداف الأول للداخلية.

2 - إسلام عبد النعيم

حاوى الداخلية كما يلقبونه داخل الفريق، يعد العقل المدبر، الذى يقوم بصناعة الهجمات الخطرة على مرمى المنافسين بفضل تحركاته السريعة ومهاراته العالية سواء فى المراوغة أو التمرير للمهاجمين.

3 - صامويل بوبا

النيجيرى صامويل بوبا دائما ما أحرز الأهداف الحاسمة فى مرمى الأهلى والزمالك على السواء ويعد من اكثر المهاجمين الأفارقة المعمرية فى الدورى، حيث شارك مع العديد من الأندية وكان دائما يحرز الأهداف فى مباريات القمة، لذا فإنه يعد من اللاعبين الخطيرين على مرمى الزمالك بالرغم من كبر سنه.


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