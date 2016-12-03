صور..عمرو عبد الحميد يرصد معاناة عزبة الهجانة تحت الضغط العالي في «حوار القاهرة»

كتبت- إنجي لطفي

يناقش الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج”حوار القاهرة” المذاع على شاشة “سكاي نيوز عربية”، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً في الفقرة الأولى “قوافل الشتاء.. إنجاز بلا حدود”.

ومن المقرر عرض لقطات تعبئة 1000 كرتونة مواد غذائية، تمهيدًا لتوزيعها فى حملة قد الشتاء بمدرسة “متروبولتن” بالقاهرة الجديدة، والتصوير مع المتطوعين وعددهم نحو٢٠٠ متطوع، ثم التصوير مع فريق عمل جمعية مصر الخير.

وفي الفقرة الثانية من الحلقة يجري عمرو عبد الحميد جولة ميدانية خاصة من قلب “عزبة الهجانة.. الحياة تحت خطر كهرباء الضغط العالى”، لعرض أهم المشكلات التي يعاني منها مواطني العزبة.

كما سيقابل مقدم برنامج حوار القاهرة الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان لشؤون التطوير الحضرى والعشوائية، لعرض معاناة أهالي عزبة الهجانة.