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بدء التحقيق مع منى مينا فى بلاغ “السرنجات” وخالد على و3 محامين يحضرون معها

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بدء التحقيق مع منى مينا فى بلاغ “السرنجات” وخالد على و3 محامين يحضرون معها بدء التحقيق مع منى مينا فى بلاغ “السرنجات” وخالد على و3 محامين يحضرون معها

الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الاطباء

بدأت نيابة استئناف القاهرة بمبنى النائب العام بالرحاب التحقيق مع الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء على خلفية تصريحات لها لوسائل الإعلام عن استخدام السرنجات أكثر من مرة.

وحضر التحقيق المحامين خالد على وماجد حنا عضو مجلس نقابة المحامين بالحضور معها والمستشار القانونى لنقابة الأطباء .
> وحضرت الدكتورة منى مينا بصحبة أعضاء مجلس نقابة الأطباء وعشرات الأطباء الذين حضروا للتضامن معها وسمحت الأمن بدخول هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عنها فقط ورفض حضور المحامين المتضامنين معها كما رفض الأمن حضور أعضاء مجلس نقابة أطباء .

يذكر أن النيابة استدعت منى مينا للتحقيق بشأن تصريحاتها حول المستلزمات الطبية. وقالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الاطباء، إنها ستذهب للتحقيق بناء علي استدعاء من نيابة استئناف القاهرة، مشيرة إلي أنها «قالت الحق بدون خوف لأن مشكلة الدواء والمستلزمات الطبية تستحق أن تفتح، حتي لو كانت ستتسبب فى مشاكل من وراءها».

 

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