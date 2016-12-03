محكمة النقض تلغى إعدام عضوين بخلية "ألتراس ربعاوى" وتقرر إعادة محاكمتهما

كتب أحمد متولى

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من دفاع عضوين بخلية "ألتراس ربعاوى"، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهما، لاتهامهما بحرق مبنى النيابة الإدارية، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

والصادر بحقهم القرار فى القضية رقم 2355 لسنة 2014 هما كلا من: "مصطفى حمدى وعبد الله عثمان".

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين في مارس 2014، بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوى" لتنفيذ أعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها، وتورطوا في اقتحام مبنى النيابة الإدارية وإتلاف محتوياته وإحراقه بما يحتويه من قضايا باستخدام مواد بترولية، ثم لاذوا بالفرار باستخدام سيارة مملوكة لأحدهما.

ونسبت النيابة للمتهمين، تأسيس وإدارة وتولى زعامة والانضمام لخلية إرهابية، والتخريب العمد لأحد المنشآت العامة والمتمثل فى مبنى هيئة النيابة الإدارية ووضع النيران به عمدًا على نحو ترتب عليه إحراق ملفات 19 قضية وإحداث تلفيات بقيمة 50 ألف جنيه.