معاينات النيابة: مستشفى الكردى أجهزة جديدة معطلة وغرفة عمليات مغلقة

كلف المستشار صلاح الدين عبد العاطي، مدير نيابة الكردي الإدارية، كل من محمد ثروت رمضان ومحمد أحمد عبد المجيد رؤساء النيابة وعبد العزيز الشبراوي وكيل أول النيابة، بالإنتقال فورًا لمعاينة مستشفى الكردى بالمنصورة على الطبيعة وذلك بصحبة كل من مفتش مالي وإداري بمديرية الصحة بالدقهلية ومفتش الصيادلة بمديرية الصحة بالدقهلية.

وأوضحت معاينة النيابة، تحت اشراف المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الادارية، وجود أعطال بعدد كبير من المستلزمات الطبية بالمستشفى دون اتخاذ أي اجراء نحو صيانتها وإعادة تشغيلها منها على سبيل المثال تعطل حضانة المعمل بالمستشفى والتي تستخدم في اتمام تحاليل متعددة منها إنزيمات الكبد، وتعطل الجهاز المستخدم في تحليل صورة الدم،

كما تبين توقف حجرة الأكسجين عن العمل وجميع عدادات الانابيب صفر، وتعطل ثلاثة أجهزة تخص التعقيم وايداعها بغرفة المغسلة، وكذلك تبين وجود جهاز تقطير لا يعمل، حتى جهاز الضغط الموجود بقسم الباطنة لا يعمل

وعلى جانب آخر، كشفت معاينة النيابة عن اهدار صريح للمال العام من خلال وجود العديد من المستلزمات الطبية الغير مستخدمة، مما يعرضها للتلف منها على سبيل المثال وجود أجهزة تخص الأشعة في الكرتونة الخاصة بها، وجود جهاز تحليل دم ماركة صينواى 9051 غير مستعمل، وعدد 4 ميكروسكوب بالمعمل دون استخدام.

> كما تبين وجود أجهزة مخزنة بالكراتين بحجرة داخل قسم العمليات مستقلة الممرضات وبالاستفسار افادت الممرضة دعاء حمزة أن تلك الأجهزة عبارة عن مناظير مجهرية وتجهيزات غرفة العمليات ولا يتم استخدامها أو تركيبها.

وكشفت المعاينة عن وجود عدد 2 كرسي معوقين وجهاز منتور وجهاز سونار 2600 دون استخدام في الكراتين الخاصة بهم، وكذلك جهاز اشعة لم يستعمل.

وتبين غلق الحجرة المخصصة للنساء والتوليد، كما تبين أثناء المعاينة أن حجرة العمليات لا يوجد بشأنها أي خطة للعمليات عن يوم 26/11/2016 وعدم اجراء أي عمليات كبرى بها وأن اخر عملية كانت في 5/11/2016 وهي عملية صغرى.

كما كشفت معاينة النيابة عن وجود تذاكر عيادة خارجية تخص عيادة الباطنة ملقاة على الأرض بأعداد كبيرة دون حفظ وجود دفاتر قسم الباطنة عن أعوام 2012 حتى 2015 دون التسليم للمخزن وتبين وجود السيارة رقم 65529/13 حكومة بحالة سيئة وبها قطط ومخلفات طيور بفناء المستشفى في حالة تآكل.