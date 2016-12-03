وزير التعليم العالى: السيسى أمر بإعطاء الأولوية لدعم متحدى الإعاقة

كتب ــ أحمد حسنى

أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما بالشباب ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات لجميع الوزراء خاصة وزارة التعليم العالى، بإعطاء الأولوية للعمل والدعم للطلاب المعاقين.

وأضاف الشيحى خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مبادرة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لتطوير تكنولوجيا التعليم وبرامج رعاية متحدى الإعاقة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة، اليوم السبت، أن الدولة تضع الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى قلوبها وعيونها، مؤكدا على بذل كل الجهد والدعم المادى والمعنوى لأبنائنا المعاقين.