موجز أخبار مصر1ظهرا.."الدستورية" تقضى بعدم دستورية المادة 10 بقانون التظاهر

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.. وفيما يلى موجز أخبار الساعة 1 ظهرا لأهم الأنباء.

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.

كما قضت المحكمة برفض الدعوى 234 لسنة 36 المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر.

وصل مطار القاهرة الدولى قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادمًا من الإمارات عقب زيارة استغرقت يومين شارك خلالها فى احتفالات العيد الوطنى الخامس والأربعين لدولة الإمارات.

تمكنت قوات حرس الحدود فى نطاق الجيش الثانى الميدانى، من اكتشاف وتدمير 7 فتحات أنفاق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء، بالإضافة إلى ضبط (4) عربة محملين بـ (495) قاروصة سجائر مهربة، وضبط (641) شريط لعقار الترامادول المخدر بمنطقة ( رفح )، و (3) عربة محملين بـ(21) لفافة لنبات البانجو المخدر و(45) قطعة لجوهر الحشيش المخدر بمنطقة ( معدية سرابيوم )، وعربة نقل محملة بـ (214) لفافة لنبات البانجو بمنطقة الإسماعيلية.

حددت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ٥ ديسمبر الجارى لنظر أولى جلسات طعنى هيئة قضايا الدولة المطالبين بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الاشكالين المقامان من هيئة قضايا الدولة والمقضى فيهما برفضهما والاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة 800 جنيه.

كشف الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم، عن ترحيب الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، بما جاء من توصيات خلال الحوار المجتمعى الأخير الذى عُقد بالوزارة؛ لبحث آليات النهوض بالتعليم العام بصفة عامة والتعليم الفنى بصفة خاصة، قائلًا إننا بصدد بحث إمكانية إدخال مادة "الحلاقة والكوافير والتجميل " ضمن مناهج التعليم الثانوى الفنى.

قال انجلهارد مازنكى مسئول الهجرة بمدينة برلين، إن حجم الجالية التركية ببرلين كبيرة وتصل إلى 400 ألف نسمة، مشيرا إلى أن نصف هذه الكتلة ويبلغ 200 ألف تركى حاصل على الجنسية الألمانية، مما يعنى أحقيتهم فى التصويت فى الانتخابات من بين مليون ونصف صوت مما يعكس أنهم كتلة لا يستهان بها.

أكد الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، أن الإخوان غير مؤهلين لإدارة الحكم وأنهم لا يريدون لتونس أن تكون جمهورية وإنما يريدون الخلافة، كاشفا أنه لم يكن ليفتح حوارا مع راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التونسية لولا إعلانه والحركة تخليهم عن الإخوان.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف مباح وليس فيه بدعه، وكل ما يتدوال بشأن تحريمه غير صحيح.