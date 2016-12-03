مدير أمن المنيا يطالب الضباط بحسن معاملة المواطنين لكسب ثقتهم وتعاونهم

المنيا – حسن عبد الغفار

شدد اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، على ضباط الأمن، حسن معاملة المواطنين وتحقيق التواصل الجيد معهم لكسب ثقتهم وتعاونهم، والتأكيد على الانتقال الفورى للبلاغات لتحقيق السيطرة الكاملة عليها ومنع تطورها، جاء ذلك خلال جولته المفاجأ على مركز تدريب الشرطة لمتابعة البرنامج التدريبى للضباط والأفراد والمجندين.

ولفت دويدار، خلال اجتماعه مع ضباط الأمن والأفراد والمجندين على الاهتمام بالبرنامج التدريبى وصولا لرفع الكفاءة القتالية للقوات فى أعلى معدلاتها وتحقيق الاستفادة المثلى من المدة التدريبية، مراجعة التسليح والتأكيد على الحالات التى تجيز لرجل الشرطة استخدام السلاح طبقاً للنصوص القانونية المنظمة لذلك، مراعاة المظهر الانضباطى للقوات والتحلى بالصورة النظامية الكاملة فى كافة التحركات.